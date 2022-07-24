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США і Британія розробляють захист від російських і китайських гіперзвукових ракет, - ЗМІ

Фото: захист від гіперзвукових ракет розробляють в США і Британії (кадр відео youtube com Armed Forces Zone)
Автор: Наталія Юрченко

Збройові компанії США і Великобританії розробляють захист від гіперзвукових ракет, які активно тестують в Китаї і Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegraph.

Глава британської оборонної компанії Cohort Енді Томіс підтвердив в коментарі ЗМІ, що його бізнес працює над проєктом з ураження зброї, яка може рухатися у п'ять разів швидше за швидкість звуку. Ймовірно, мова йде про гіперзвукові ракети.

"Можливість розробити переконливі заходи протидії їм - дійсно важливий крок вперед. Це справжній виклик", - сказав він.

Також про розробку такого оборонного озброєння заявив Уес Кремер - президент американського виробника зброї Raytheon Missiles & Defense. Він підкреслив, що його компанія вивчає даний тип надшвидких ракет, проте поки проєкт знаходиться на "у початковому стані".

Варто відзначити, що гіперзвукові ракети багато військових експертів вважають зброєю майбутнього. Вони розвивають швидкість, яка в кілька разів більше швидкості звуку.

Гіперзвукова зброя зазвичай ділиться на дві категорії: силовий варіант, в якому використовується особливо швидкий тип реактивного двигуна, або снаряд, що запускається високо в небі, який відскакує від атмосфери, щоб досягти своєї мети.

Нагадаємо, що нещодавно у США успішно випробували гіперзвукову ракету компанії Lockheed Martin Corp.

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