США, Британия, Германия, Франция и Италия выступили с совместным заявлением по Израилю

Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, глава правительства Великобритании Риши Сунак и президент США Джо Байден в совместном заявлении отметили, что террористические действия ХАМАСа не имеют ни оправдания, ни легитимности и их нужно осудить.

"В последние дни мир с ужасом наблюдал, как террористы ХАМАС массово убивали семьи в их домах, убили более 200 молодых людей, наслаждавшихся музыкальным фестивалем, и похищали пожилых женщин, детей и целые семьи, которые сейчас содержатся как заложники", – говорится в заявлении.

Они отметили, что будут поддерживать Израиль в его усилиях защитить себя и свой народ от таких зверств и подчеркнули, что сейчас не тот момент, когда любая сторона должна использовать эти нападения для получения выгоды.

"В ближайшие дни мы будем оставаться едиными и скоординированными, вместе как союзники и общие друзья Израиля, чтобы обеспечить Израиль способностью защитить себя и, наконец, создать условия для мирного и интегрированного региона Ближнего Востока", - заявили Западные лидеры.

Нападение ХАМАС на Израиль

7 октября боевики ХАМАС проникли на территорию Израиля со стороны сектора Газа. Сначала им удалось захватить ряд населенных пунктов, но уже к вечеру израильские военные вернули под контроль большую часть территории и нанесли ответные удары по военным объектам и штабу ХАМАС.

Впоследствии Израиль объявил о "состоянии войны" и начале контртеррористической операции "Железные мечи".

Больше о причинах конфликта в Израиле читайте в материале РБК-Украина.