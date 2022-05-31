США найближчими днями оголосять про нову військову допомогу для України, - Держдеп

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-брифінг спікера Держдепартаменту США Неда Прайса.

"Ми повинні в майбутньому посилювати здатність України гідно захищатися в умовах жорстокої агресії Москви, і нам буде про що заявити ще більше в цьому плані вже в найближчі дні", - зазначив Прайс.

Також спікер Держдепартаменту підкреслив, що в розпорядженні адміністрації президента США близько 40 млрд доларів, велика частина з яких призначена для оборонної підтримки українських партнерів.