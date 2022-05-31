США найближчими днями оголосять про нову військову допомогу для України, - Держдеп

Сполучені Штати найближчими днями анонсують новий пакет військової допомоги для України, який допоможе чинити опір агресії Кремля.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-брифінг спікера Держдепартаменту США Неда Прайса.
"Ми повинні в майбутньому посилювати здатність України гідно захищатися в умовах жорстокої агресії Москви, і нам буде про що заявити ще більше в цьому плані вже в найближчі дні", - зазначив Прайс.
Також спікер Держдепартаменту підкреслив, що в розпорядженні адміністрації президента США близько 40 млрд доларів, велика частина з яких призначена для оборонної підтримки українських партнерів.
Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден заявив, що Вашингтон не передаватиме Україні далекобійні ракети, які здатні дістати до російської території.
Водночас посол України Оксана Маркарова уточнила, що заява Байдена не означає Взагалі відмова від передачі універсальних РСЗВ.
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