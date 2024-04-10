США не видели доказательств того, что Китай оказывает России прямую военную помощь - Белый дом

Китай стал более тесно поддерживать связи с РФ после начала полномасштабного вторжения в Украину. В частности, Пекин отказался присоединиться к санкциям, введенным США против Кремля.

В начале марта представительство ЕС в России заявило, что Китай должен предпринять все возможные действия для прекращения поставок технологий российскому военно-промышленному комплексу.

Заместитель государственного секретаря США Курт Кэмпбелл 4 апреля отметил, что РФ почти восстановила свои вооруженные силы. Частично это удалось благодаря поддержке Китая.

В ходе недавнего визита в Китай министр финансов США Джанет Йеллен подняла вопрос китайской поддержки агрессии РФ против Украины. Она заявила, что банки и экспортеры КНР не должны укреплять военный потенциал России, предупредив, что они "соприкоснутся с серьезными последствиями, если это сделают ".

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