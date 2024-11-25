В США не видят признаков присутствия войск КНДР в Украине, - Пентагон

Соединенные Штаты Америки (США) пока не наблюдают признаков присутствия на территории Украины северокорейских военнослужащих, участвующих в войне на стороне РФ. Войска КНДР есть в Курской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя спикера министра обороны США Сабрины Сингх на брифинге в Вашингтоне.

Представительница Пентагона в разговоре с журналистами прокомментировала неподтвержденные сообщения о возможном присутствии солдат КНДР в Украине.

"Нет никаких признаков того, что в Украине есть солдаты КНДР", - сказала американская чиновница.

Как добавила замглавы Пентагона, Штаты фиксировали, что северокорейские военные "развернуты вокруг Курской области, но вы знаете, на данный момент (они, - ред.) не двигаются в Украину".

На вопрос представителей СМИ, имеют ли США информацию о гибели 500 северокорейских военных в Курской области в результате недавнего удара сил обороны Украины, Сингх не смогла это подтвердить или опровергнуть.

"Итак, мы не можем независимо подтвердить потери северокорейских солдат. То, что мы говорили, вы знаете, раньше, это то, что они находятся в этом регионе и, безусловно, готовы вступить в боевые действия против украинцев. Но я пока не могу подтвердить те сообщения о том, что есть жертвы", - рассказала представитель Пентагона.

Войска КНДР помогают РФ в войне против Украины и понесут потери

Напомним, в конце октября в прессе начали появляться сообщения о том, что КНДР отправил своих военных для участия в российско-украинской войне на стороне Москвы.

19 ноября президент Владимир Зеленский сообщил, что численность войск КНДР, размещенных на территории России, достигла 11 тысяч, и может возрасти до 100 тысяч солдат.

24 ноября начальник Генштаба ВСУ Анатолий Баргилевич заявил, что северокорейские войска уже участвовали в боях против украинских защитников.

А 23 ноября Global Defense написало, что в результате украинских ударов ракетами Storm Shadow по Марьино в Курской области, а именно по российскому подземному военному командному пункту, погибли 500 солдат КНДР и российские офицеры.

По данным профильного издания Defense Expres, на пораженном объекте могло находиться командование войск РФ в Курской области и северокорейские генералы.

Также следует напомнить, что по данным прессы, возле оккупированного Донецка в результате ракетного удара 3 октября погибли более 20 военных, среди которых - 6 офицеров из Северной Кореи. Еще трое военнослужащих КНДР были ранены.

А 5 октября источники РБК-Украина рассказали, что из-за удара под Донецком 3 октября действительно было ликвидировано более 20 оккупантов, шесть из которых - военные из Северной Кореи. Они прибыли на Донбасс для "обмена опытом".