США не видят готовности России применить ядерное оружие или взорвать ЗАЭС

"У нас есть возможность отслеживать радиоактивную активность рядом со станцией, и мы просто не видели никаких признаков того, что эта угроза неизбежна, но мы очень, очень внимательно следим за ней", - сказал он о Запорожской АЭС.

Отвечая на вопрос о планах применить ядерное оружие против Украины, Кирби сказал, что Россия является ядерной державой, и США следят, насколько это возможно, за ее ядерным потенциалом.

"И мы не увидели никаких признаков, помимо шумной риторики, мы не увидели никаких признаков того, что есть какое-либо намерение применить ядерное оружие на территории Украины", - сказал он.

Кирби заверил, что США не видели ничего такого, что заставило бы изменить "нашу собственную стратегическую позицию сдерживания".

Угроза ядерного применения оружия

Напомним, Россия и Беларусь, являющиеся близкими союзниками по войне против Украины, в начале этого года договорились разместить часть тактического ядерного арсенала Москвы в Беларуси. Российский президента Владимир Путин объявил о планах впервые разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси.

Президент США Джо Байден сказал, что угроза использования Владимиром Путиным тактического ядерного оружия является "реальной".

Запорожская АЭС

Российские войска захватили крупнейшую в Европе Запорожскую АЭС в марте 2022 года. Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия завершила подготовку подрыва Запорожской АЭС, бассейн-охладитель и четыре энергоблока заминированы. Он пояснил, что без охлаждения ядерные реакторы могут расплавиться за период от десяти часов до 14 дней.

Подробнее о том, зачем Россия заминировала ЗАЭС и какова вероятность катастрофы, читайте в материале РБК-Украина.