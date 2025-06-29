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США бьют санкциями по Судану: армию обвинили в применении химического оружия

Судан, Воскресенье 29 июня 2025 05:55
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США бьют санкциями по Судану: армию обвинили в применении химического оружия Фото: Президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

США ввели санкции против Судана из-за химического оружия. Ограничения будут действовать минимум год, однако они не коснутся гуманитарной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание TRT Global Afrika English.

Санкции Соединенных Штатов против суданской армии официально вступили в силу. Их ввели из-за обвинений в использовании химического оружия во время гражданской войны, которая длится с прошлого года.

При этом правительство Судана отрицает эти обвинения.

Подозрения в применении хлорного газа

По данным США, военные Судана по меньшей мере дважды использовали предположительно хлорный газ в отдаленных районах страны, когда воевали с парамилитарной группировкой "Силы быстрой поддержки" (RSF).

Этот газ чрезвычайно опасен: он способен серьезно повреждать дыхательные пути и даже приводить к гибели людей.

Госдепартамент США призвал власти Судана "немедленно прекратить" любое использование химического оружия и соблюдать международные конвенции.

В то же время эксперты отмечают, что влияние новых санкций может быть ограниченным, ведь лидеры противоборствующих сторон - главнокомандующий армии Абдель Фаттах аль-Бурхан и руководитель RSF Мохамед Хамдан Дагло - и так уже под другими американскими санкциями.

Как будут действовать ограничения

Новые санкции предусматривают запрет на продажу вооружений, экспорт некоторых товаров из США в Судан и финансовые ограничения.

В то же время санкции не касаются гуманитарной помощи, поставок продовольствия и сельскохозяйственной продукции - чтобы не усложнять и так тяжелое положение гражданского населения.

Отметим, что гражданская война в Судане началась в апреле 2023 года из-за противостояния между армией и RSF. По данным ООН, этот конфликт уже привел к гибели десятков тысяч людей и заставил более 13 миллионов суданцев покинуть свои дома, вызвав один из худших гуманитарных кризисов в мире.

Напомним, в апреле 2025 года США решили аннулировать все визы, выданные владельцам паспортов Южного Судана, а также ограничить выдачу новых документов.

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Соединенные Штаты Америки Судан Химическое оружие
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