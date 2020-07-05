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У США автомобіль в'їхав у натовп протестувальників, є жертва

Новини » Надзвичайні події     05.07.2020 - 10:19
У США автомобіль в'їхав у натовп протестувальників, є жертва
Фото: автомобіль в'їхав у натовп в Сэтле (seattletimes.com)

Водія затримали

В американському місті Сіетл, штат Вашингтон, під час акції протесту автомобіль в'їхав у натовп протестувальників. В результаті події одна людина загинула, ще один отримав серйозні травми.

Про це повідомляє газета Seattle Times.

Зазначається, що в суботу в Сіетлі пройшла акція протесту проти расизму та на підтримку прав жінок, під час якої автомобіль в'їхав у натовп на частково перекриття проїжджої частини. Водій був затриманий.

Двадцятичотирирічна мешканка Сіетла Саммер Тейлор померла в медичному центрі Harborview. Ще одна учасниця демонстрацій, 32-річна Діаз Лав з Портленда, штат Орегон, знаходиться у важкому стані у відділенні інтенсивної терапії.

Нагадаємо, раніше демонстранти в США намагалися звалити статую сьомого президента країни Ендрю Джексона, яка знаходиться навпроти Білого дому.

Крім того, протестувальники знесли і скинули в затоку пам'ятник Христофору Колумбу.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Сполучені Штати АмерикиавтомобилиДТП
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