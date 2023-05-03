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США об "атаке" на Кремль: не можем подтвердить подлинность заявлений РФ

Фото: представитель Белого дома Карин Жан-Пьер (flickr.com whitehouse)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 3 мая, в США заявили, что не могут подтвердить подлинность заявлений РФ об "атаке" на Кремль.

Об этом заявила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

Жан-Пьер заявила, что США знают об отчетах, но пока не могут подтвердить их правдивость.

"Пока мы не можем подтвердить их подлинность", - сказала она.

Напомним, сегодня в РФ заявили, что Украина якобы пыталась атаковать Кремль с помощью беспилотников.

При этом в Офисе президента уверяют, что Украина не атаковала Кремль этой ночью или какие-либо другие объекты на территории РФ.

Подробнее об инциденте - читайте в материале РБК-Украина.

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