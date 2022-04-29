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У США заарештували прем'єра Британських Віргінських островів через наркотики

Фото: Ендрю Фахі, прем'єр Британських Віргінських островів (Sheri-Kae McLeod / bvi )
Автор: Володимир Костирін

У Майамі (США) в ході спецоперації Агентства по боротьбі з наркотиками був заарештований прем'єр-міністр Британських Віргінських островів Ендрю Фахі. Чиновник звинувачується в змові з метою ввезення кокаїну в Штати та відмиванні грошей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву губернатора Віргінських островів Джона Ренкіна.

"Я можу підтвердити, що арешт був операцією США під керівництвом Управління по боротьбі з наркотиками і не пов'язаний зі звітом Комісії з розслідування. До компетенції Комісії з розслідування входили управління і корупція, а не кримінальне розслідування незаконної торгівлі наркотиками", - цитує губернатора прес-служба.

Він уточнив, що віце-прем'єр Наталіо Вітлі залишиться виконуючим обов'язки прем'єр-міністра Британських Віргінських островів.

Ренкін також додав, що розуміє, наскільки новина про арешт Фахі в четвер вранці шокувала місцевих жителів, і закликав зберігати спокій.

Як уточнює американське видання Miami Herald, також правоохоронці в ході операції затримали керуючого директора портового управління Карибської території Олеанвіна Мейнарда. Агенти Управління по боротьбі з наркотиками видавали себе за торговців кокаїном з мексиканського картелю Сіналоа.

Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс відреагувала на інцидент і зізналася, що "вражена" арештом, пише The Guardian.

Вона сказала, що провела переговори з губернатором Ренкіном і підкреслила важливість недавнього розслідування корупції на Карибському архіпелазі.

Торік Британія заснувала Комісію з розслідування неправомірного управління на британській заморській території, яка заслухала звинувачення в систематичній корупції, кумівстві, залякуванні присяжних і нецільовому використанні державних коштів.

Виступаючи перед комісією з розслідування минулого року, Фахі заперечував наявність корупції на Британських Віргінських островах.

Раніше повідомлялося, що днями США в рамках обміну з РФ ув'язненими повернула студента і колишнього морського піхотинця Тревора Ріда, передавши льотчика Костянтина Ярошенка, який відбував термін у в'язниці через ввезення наркотиків.

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