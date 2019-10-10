У США заарештували близьких до Джуліані бізнесменів, причетних до справ в Україні, - WSJ

У Сполучених Штатах Америки заарештували близьких до особистого адвоката Дональда Трампа Руді Джуліані бізнесменів Ігоря Фрумана і Лева Парнасу, які допомагали йому з справами в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wall Street Journal.

Як повідомляється, у середу ввечері, 9 жовтня, заарештували "двох донорів іноземного походження", які жертвували кошти номинационному комітету Дональда Трампа. Вони були заарештовані за кримінальними звинуваченнями в порушенні правил фінансування виборчих кампаній.

Видання повідомляє, що затримали бізнесменів зі штату Флорида Лева Парнасу та Ігоря Фрумана, які перебувають під слідством офісу прокуратури Манхеттена. Очікується, що вони постануть перед федеральним судом штату Вірджинія в четвер ввечері, 10 жовтня.

За даними видання, обидва бізнесмени жертвували на виборчі кампанії Республіканської партії, в тому числі - на кампанію американського президента Дональда Трампа. За даними Федеральної виборчої комісії, Фруман і Парнас в травні 2018 року передали 325 тис. доларів протрамповскому фонду America First Action.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що адвокат Руді Джуліані заявляв, що не бачив заяву посланців Дональда Трампа в Україні, яке стосувалося розслідування по справі Burisma, в якому фігурував Хантер Байден.

Крім того, у Демократичній партії США заявили, що хочуть, щоб особистий адвокат американського президента Руді Джуліані під присягою в Сенаті свідчити у справі корупції в Україні.