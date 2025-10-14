США аннулировали визы более 50 мексиканских политиков, - Reuters

По словам трех экс-послов США, предыдущие администрации также отменяли визы, но не в такой степени. По их мнению, это свидетельствует о готовности американского лидера Дональда Трампа использовать дипломатические инструменты для достижения политических целей.

"Администрация Трампа находит новые способы оказывать большее давление на Мексику", - заявил Тони Уэйн, посол США в Мексике с 2011 по 2015 год.

Агентство пишет, что этот шаг вызвал волну шока среди политической элиты Мексики, которая регулярно посещает США и для этого нуждается в визе.

Высокопоставленный мексиканский политик рассказал Reuters, что визы были аннулированы более 50 политикам из правящей партии "Морена", а также десяткам чиновников из других политических партий.

Сейчас только четверо из них публично подтвердили, что потеряли визы. Среди них - губернатор штата Баха-Калифорния Марина дель Пилар Авила, которая категорически отрицает любую связь с организованной преступностью.

Отмечается, что США не обязаны предоставлять объяснения относительно аннулирования визы.

"Визы, в том числе визы иностранных должностных лиц, могут быть аннулированы в любое время за деятельность, противоречащую национальным интересам Америки", - сообщил представитель Государственного департамента США в ответ на запрос Reuters.

Президент Мексики и министерство иностранных дел Мексики не ответили на запросы о комментариях.