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США анонсували рекордний видобуток нафти у 2023 році

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Понеділок 22 серпня 2022 05:40
США анонсували рекордний видобуток нафти у 2023 році Фото: США анонсували рекордний видобуток нафти у 2023 році (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Сполучені Штати планують рекордно збільшити обсяг видобування нафти. Відповідну кількість очікують у 2023 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра енергетики США Дженніфер Ґренголм у інтерв'ю на каналі Fox News Sunday, оприлюднену Голосом Америки.

"Мовиться про попит та його задоволення. Коли Росія вдерлася в Україну, глобальні ринки втратили мільйони барелів. Оскільки нафтою торгують глобально, ми повинні компенсувати цю втрачену кількість палива", - зазначила посадовиця.

За словами глави Міненергетики, Штати добуватимуть до 2023 року 12,7 мільйонів барелів нафти на день. Нині ця цифра становить 12 мільйонів.

Ґренголм додала, що рішення президента США Джо Байдена виділяти мільйон барелів на день зі Стратегічного нафтового резервного фонду та заклики до нафтового сектора збільшити виробництво є ключовими для зниження цін на пальне.

Як писало РБК-Україна, Цього тижня нафта марки Brent досягла найнижчого рівня з лютого.

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Сполучені Штати Америки Нафта
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