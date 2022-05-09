У США активізували розслідування проти "Лабораторії Касперського", - Reuters

Адміністрація президента США Джо Байдена посилила розслідування національної безпеки щодо російського антивірусного програмного забезпечення АТ"Лабораторія Касперського". Це сталося на тлі підвищених побоювань з приводу російських кібератак після вторгнення Москви в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Reuters .

Справа була передана в Міністерство юстиції Міністерством торгівлі в минулому році, але розслідування мало просунулася, поки Білий дім не закликали активізуватися в березні.

Йдеться про ризик того, що Кремль може використовувати антивірусне програмне забезпечення, що має доступ до комп'ютерних систем, для крадіжки конфіденційної інформації з американських комп'ютерів або втручання в їх роботу в міру ескалації напруженості між Москвою і Заходом.

Доступ до мереж федеральних підрядників та операторів критичної інфраструктури США, таких як електричні мережі, викликає особливе занепокоєння, сказали джерела.

Розширене розслідування проводиться з використанням нових широких повноважень, створених адміністрацією Дональда Трампа, які дозволяють Міністерству торгівлі забороняти або обмежувати транзакції між американськими фірмами та інтернет -, телекомунікаційними та технологічними компаніями з "іноземних супротивників", включаючи Росію і Китай.

Інші регулюючі повноваження не дозволяють уряду блокувати використання приватним сектором програмного забезпечення, створеного компанією зі штаб-квартирою в Москві, яке офіційні особи США довгий час розглядали як серйозну загрозу національній безпеці США.

У 2017 році міністерство внутрішньої безпеки заборонило флагманському антивірусному продукту "Лабораторії Касперського" доступ до федеральних мереж, заявивши про зв'язки з російською розвідкою і зазначивши російський закон, який дозволяє її спецслужбам примушувати компанії до допомоги і перехоплювати повідомлення, що проходять через російські мережі.

Загроза набула великої гостроти після вторгнення Росії в Україну 24 лютого.

У березні влада Німеччини попередила, що Кремль може примусити Московську компанію до участі в кібератаках, або російські урядові агенти можуть таємно використовувати її технології для проведення кібератак без її відома.