США в 2026 году начнут размещение дальнобойного оружия в Германии

Как говорится в сообщении, Штаты начнут эпизодическое развертывание дальнобойных огневых средств своей оперативно-тактической группы в Германии в 2026 году. Это будет происходить в рамках планирования долгосрочного размещения этих средств в будущем.

В частности, будут размещены SM-6, Tomahawk и разрабатываемое гиперзвуковое оружие, имеющее значительно большую дальность действия, чем нынешние наземные огневые средства в Европе.

"Применение этих передовых сил и средств продемонстрирует приверженность США НАТО и их вклад в европейское интегрированное сдерживание", - говорится в сообщении.

Возможна война России против НАТО

После войны в Украине Западные страны начали волноваться, что Россия может вторгнуться на территорию НАТО. Официальные представители Североатлантического союза исключают эту возможность, заявляя, что не видят такой угрозы в ближайшем будущем.

В частности, Зеленский ранее заявлял, что следующими целями российской агрессии могут стать страны Балтии, Польша или Балканы.

В то же время, НАТО уже разработало план обороны на случай возможного нападения России, но военный блок все еще стремится усилить свои возможности. По словам министра обороны Германии Бориса Писториуса, Россия может напасть на НАТО до 2029 года.

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