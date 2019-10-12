У Каліфорнії оголосили масштабну евакуацію через пожежі

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Свої домівки залишили понад 100 тис. жителів

У штаті Каліфорнія (США) через лісові пожежі на території штату евакуювали понад 100 тис. людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Відомо, що в результаті лісової пожежі загинула одна людина, у якої стався серцевий напад.

Крім того, унаслідок стихії від електропостачання відключили 20 тис. помешкань в Лос-Анджелесі та графствах Сан-Бернандіно і Керг в четвер, через побоювання, що енергомережі можуть стати причиною поширення пожежі. Подачу струму також припинили на північ штату та у частини Сан-Франциско.

Видання відзначає, що саме енергомережі могли стати причиною масштабних пожеж в Каліфорнії в 2018 році

Пожежа "Табірне вогнище", що сталась в листопаді 2018 року, призвела до загибелі щонайменше 86 осіб, руйнування 14 тис. осель і повного знищення містечка "Парадайз", де проживало 27 тис. мешканців.

Нагадаємо, загальний розмір збитків, які зазнало людство від стихійних лих та катастроф у минулому році, склав близько 160 мільярдів доларів.

РБК-Україна писало, що у Греції через масштабну лісову пожежу, яка спалахнула на вихідних, довелося евакуювати декілька сотень туристів.