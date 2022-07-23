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Терміни зернової угоди будуть оновлюватися автоматично, - Міноборони Туреччини

Фото: міністр оборони Туреччини Хулусі Акар (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

В угоди по зерновому коридору немає крайніх термінів, воно буде оновлюватися автоматично.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN Turk, про це заявив міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар.

Він зазначив, що угода буде оновлюватися автоматично, якщо не буде проблем і заперечень.

"Ми не обмежували угоду таким періодом, деякі цифри були згадані на початку, але ми не підіймаємо це питання на даному етапі, ми пропонуємо, щоб ця угода була збережена і тривала до тих пір, поки триває робота (в рамках угод - ред.)", - сказав Акар.

Міністр заявив, що в рамках "продуктової угоди" за безпечним входом і виходом суден із зерном з українських портів стежитиме турецька сторона.

"Туреччина буде контролювати всі кораблі перед входом і виходом з проток, знову ж таки, спільно з нашими партнерами. Вони будуть контролюватися Туреччиною відповідно до угоди, яку ми тут підписали... ми будемо стежити за безпечним входом і виходом суден з українських портів в рамках плану. Зараз у нас немає потреби в розмінуванні", - сказав Акар.

Раніше повідомлялося, що угода буде діяти протягом 120 днів з можливістю продовження на такий же термін. При цьому генсек ООН Антоніу Гутерреш заявляв, що "продуктова угода" буде діяти протягом трьох місяців.

Нагадаємо, вчора в Стамбулі було підписано угоду про "зерновий Коридор".

Генсек ООН заявив, що для моніторингу за експортом буде створено координаційний центр.

При цьому, за даними ООН, перші постачання українського зерна можуть розпочатися вже цієї суботи.

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