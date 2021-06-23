Терміни виведення американських військових з Афганістану не зміняться, - Псакі

За її словами, в п'ятницю, 25 червня, президент США Джо Байден на переговорах з афганським президентом Ашрафом Гані "підтвердить свої зобов'язання працювати з урядом Афганістану, щоб продовжувати надавати гуманітарну підтримку, а не тільки забезпечувати безпеку".

"Не очікується, що терміни виведення військ до вересня зміняться. Вони, звичайно ж, контролюються нашим міністерством оборони", - зазначила Псакі.

Вона також розповіла, що США починають найближчим часом евакуювати частину громадян Афганістану, які надавали допомогу американським військам і працювали насамперед перекладачами.

"Це люди, які зіграли неймовірно сміливу роль у наданні допомоги Сполученим Штатам у різні періоди нашої недавньої історії. Ми оформляємо і виводимо людей рекордними темпами. В даний час ми працюємо з Конгресом над раціоналізацією деяких вимог, які уповільнюють цей процес. Ми проводимо ретельне планування потенційної евакуації, якщо вона стане необхідною", - додала Псакі.