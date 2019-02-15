Терміни виходу Британії з ЄС можуть бути продовжені до кінця червня, - глава МЗС Ірландії

Фото: Саймон Коувени (flickr.com)

Запит з боку Великобританії з приводу пролонгації переговорів по Brexit отримав би згоду Євросоюзу

Терміни виходу Великобританії з Євросоюзу можуть бути продовжені до кінця червня. Про це заявив віце-прем'єр і глава МЗС Ірландії Саймон Коувені, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Sky News.

Повідомляється, що таке рішення може бути у випадку, якщо Британія звернеться з запитом на продовження періоду дії статті 50 лісабонського договору.

"Запит з боку Великобританії з приводу пролонгації переговорів по Brexit зустрів би, швидше за все, великодушну згоду Євросоюзу. При цьому повинна бути стратегія, покликана завершити переговори угодою", - зазначив Коувені.

"Нові тимчасові рамки Brexit в такому випадку були б природним чином пов'язані з виборами до Європарламенту та формуванням нового складу Європейської комісії. Це міг би бути кінець червня", - додав він.

Нагадаємо, члени Палати громад парламенту Великобританії не підтримали пропозицію, що закликає уряд країни домовитися з Брюсселем про перенесення строків Brexit.

До цього члени парламенту відкинули поправку лейбористів, яка вимагала від уряду провести голосування по Brexit до 27 лютого, а в іншому випадку - дозволити парламенту проголосувати за альтернативними планами.