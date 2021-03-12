RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Термін придатності закупленої вакцини Covishield закінчується в червні

Автор: Уляна Безпалько

Термін придатності вакцини Covishield, яка застосовується при вакцинації в Україні від COVID, закінчується в червні. Однак закуплену партію встигнуть використати до цього.

Про це РБК-Україна повідомило джерело, інформоване про процес вакцинації.

"Термін придатності першої партії доз вакцин AstraZeneca (Covieshied) закінчується в кінці червня. Але в цьому ніякої сенсації немає. Термін придатності будь-яких вакцин невеликий. У цієї вакцини термін придатності - півроку, це офіційна інформація", - зазначило джерело.

Воно також запевнило, що всю партію препарату встигнуть використати до кінця червня.

Нагадаємо, вакцинація в Україні розпочалася 24 лютого, в її рамках використовується препарат Covishield індійського виробництва, який виготовлено за ліцензією AstraZeneca. Закуплена партія обсягом 500 000 доз має піти на вакцинацію близько 250 000 українців.

Проте занепокоєння викликають темпи вакцинації, оскільки за два тижні лише станом на сьогодні темпи досягли позначки майже 9 000 щеплених на добу.

Також повідомлялося, що до кінця березня може надійти ще одна партія Covishield.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України вакцинаціяCOVID-19Коронавірус
Читайте також
У Вінниці вводять обмеження "червоної" зони через зростання захворюваності на COVID
В Італії планують запровадити жорсткий локдаун по всій країні на Великдень
Прогноз погоди