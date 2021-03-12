Срок годности закупленной вакцины Covishield истекает в июне

Срок годности вакцины Covishield, которая применяется при вакцинации в Украине от COVID, истекает в июне. Однако закупленную партию успеют использовать до этого.

Об этом РБК-Украина сообщил источник, информированный о процессе вакцинации.

"Срок годности первой партии доз вакцин AstraZeneca (Covieshied) истекает в конце июня. Но в этом никакой сенсации нет. Срок годности любых вакцин небольшой. У этой вакцины срок годности - полгода, это официальная информация", - отметил он. Он также заверил, что всю партию препарата успеют использовать до конца июня.