"Термінове доручення": що стоїть на порядку денному політичної підгрупи ТКГ

"У нас є так зване "термінове доручення" ТКГ розробити план дій щодо виконання Мінських угод. Чому "так зване" термінове - тому що цьому дорученню вже більше року", - розповів Костін.

За його словами, ще в 2016 році на рівні "нормандського формату" з'явилася ідея розробити дорожню карту виконання Мінських угод.

"Зрозуміло, що виконання тих чи інших зобов'язань в будь-якому переговорному процесі починається з взаємних умов: а ось давайте спочатку ви робіть це, а потім це, а ми тоді зробимо це і так далі. І сама по собі ідея дорожньої карти 2016 року передбачала певну черговість покрокового виконання тих чи інших елементів Мінських домовленостей", - зазначив він.