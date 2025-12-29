Серебро резко упало после рекордного роста: сколько стоит сейчас

По данным издания, белый металл упал более чем на 5% после того, как ранее достиг исторического максимума в 84 доллара за унцию. Во время торговли в понедельник цена серебра резко колебалась, реагируя на колебания рынка и спекулятивный ажиотаж.

Рост стоимости серебра в конце года был обусловлен структурным дисбалансом между предложением и спросом, ослаблением доллара и геополитической напряженностью. Параллельно поднимались цены на золото, платину и палладий, которые достигли рекордных максимумов.

Резкие колебания цен произошли после комментария американского миллиардера Илона Маска, который подчеркнул растущий интерес инвесторов к драгоценным металлам. Он отреагировал на твит о китайских экспортных ограничениях: "Это нехорошо. Серебро нужно во многих промышленных процессах".

Китайские меры были объявлены еще 30 октября и являются продолжением предыдущей политики. Хотя страна входит в тройку крупнейших производителей серебра, она также является крупнейшим потребителем, а не основным экспортером.

"Спекулятивная атмосфера очень сильная. Вокруг ограниченного предложения на рынке топлива царит ажиотаж, и сейчас он несколько чрезмерный", - отметили аналитики.

Для сдерживания рисков некоторые биржи уже принимают меры. CME Group Inc сообщила, что маржа для некоторых фьючерсных контрактов на серебро на Comex будет повышена с понедельника, чтобы уменьшить спекулятивные колебания.