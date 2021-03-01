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Середня зарплата українців за рік зросла на 1,6 тисяч гривень

Новость на русском → Понеділок 01 березня 2021 15:30
Середня зарплата українців за рік зросла на 1,6 тисяч гривень Фото: гроші (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України у січні 2021 року склала 12 337 гривень. Це на 15,0% (на 1 610 гривень) більше порівняно з січнем минулого року (10 727 гривень).

Про це повідомляє Державна служба статистики.

За даними статистичного відомства, реальна зарплата (з урахуванням інфляції) у січні 2021 року до січня минулого року виросла на 8,3%.

Середня зарплата українців за рік зросла на 1,6 тисяч гривень

найвища нарахована зарплата в січні була в Києві - 17533 гривень, найнижча - у Чернівецькій області - 9696 гривень.

Як повідомляло РБК-Україна, середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України у грудні 2020 року склала 14 179 гривень. Це на 15,6% (на 1 915 гривень) більше порівняно з груднем минулого року (12 264 гривень).

Нагадаємо, за даними Держстату, середньомісячна заробітна плата штатних працівників за січень-грудень 2020 року становила 11 591 гривень. Порівняно з відповідним періодом попереднього року зарплата зросла на 10,4%.

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