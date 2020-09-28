Середня зарплата українців за місяць скоротилася на 360 гривень

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України у серпні 2020 року склала 11 446 гривень. Це на 3,0% (на 358 гривень) менше порівняно липнем (11 804 гривень).

Про це повідомляє Державна служба статистики.

За даними статистичного відомства, реальна зарплата (з урахуванням інфляції) у серпні 2020 року до серпня минулого року зросла на 6,0%, номінальна зросла на 8,6%.

Найвища нарахована зарплата в серпні була в Києві - 16 795 гривень, найнижча - у Чернівецькій області - 8 996 гривень. У більшості областей розмір зарплати знаходиться в межах від 9 000 до 10 000 гривень.

Найбільшу зарплату отримують у сфері "Інформація та телекомунікації" - 19 827 гривень, найнижчу - "Тимчасове розміщення та організація харчування" - 6 224 гривень, де зарплати за місяць зросли на 7,0%.

Нагадаємо, згідно з макропрогнозом уряду, затвердженим 29 березня, середня номінальна зарплата в 2020 році складе 10,7 тис. грн (очікувалося 12,5 тис. грн).

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України (НБУ) прогнозує до 2021 року зростання середньої заробітної плати на 15% при підвищенні мінімальної на 30%.