У МЕРТ прогнозують зростання зарплат українців

Проводитиметься реформування системи оплати праці держслужбовців

Протягом 2019-2021 років зростання зарплат з урахуванням інфляції становитиме 6,4%. Про це йдеться у прогнозі економічного і соціального розвитку України на 2019-2021 роки, опублікованому на сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ).

Передбачається підвищення рівня мінімальної заробітної плати протягом всього прогнозованого періоду.

"В цілому у середньостроковій перспективі відбуватиметься зростання номінальної середньомісячної заробітної плати (брутто), яка у 2021 році прогнозується на рівні 12 835 гривень (у 2019 році - 10 129 гривень). При цьому її зростання з урахуванням індексу споживчих цін в середньому у 2019-2021 роках становитиме 6,4 відсотка (у 2019 році - на 6,9 відсотка)", - повідомляють у МЕРТ.

Крім цього, з 1 січня 2019 року відбуватиметься запровадження нового принципу нарахування грошового забезпечення військовослужбовців. Також проводитиметься реформування системи оплати праці державних службовців.

Зазначається, що такі темпи росту дозволять у 2021 році перевищити показник 2013 року більше, ніж на 30% в основному завдяки реформуванню оплати праці у 2017 році.

Нагадаємо, згідно з прогнозами МЕРТ, протягом 2019-2021 років рівень безробіття серед населення у віці 15-70 років зменшиться з 8,9% у 2019 році до 8,3% у 2021 році, що становить в середньому за період 8,6%.