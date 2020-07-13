Середній розмір пенсій зріс після підвищення прожиткового мінімуму

Пенсійний фонд України оприлюднив дані про середній розмір виплат різним категоріям пенсіонерів станом на 1 червня 2020 року. Середній розмір виплати для 11,242 млн пенсіонерів становив 3 393,54 гривень.

Про це свідчать дані на сайті ПФУ.

Таким чином, з початку 2020 середній розмір пенсій зріс на 310,56 гривень або на 10,1% (на 1 січня 2020 року середній розмір пенсій становив 3082,98 грн).

Нагадаємо, Пенсійний фонд України провів перерахунок пенсійних виплат з 1 липня 2020 року.

Перерахунок проведено у зв'язку із збільшенням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, з 1638 грн до 1712 гривень.

Як повідомляло РБК-Україна, Пенсійний фонд України 25 червня 2020 року завершив фінансування пенсій за місяць.

Усього за червень на пенсії направлено 38,8 млрд гривень, що на 100 млн гривень більше, ніж у травні 2020 року.

Зазначимо, станом на 1 квітня середній розмір виплати 11,3 млн пенсіонерів становив 3170,14 гривень, що на 2,8% вище, ніж на 1 січня 2020 року.