В Середземне море прибуває авіаносна група ВМС США

Атомний авіаносець ВМФ США USS Dwight D. Eisenhower ("Дуайт Ейзенхауер") і ще 12 військових кораблів прибувають в Середземне море. Палубна авіація проведе навчання з грецькими Військово-повітряними силами.

Про це повідомляє новинний портал Newsbomb.gr.

Авіаносець Dwight D. Eisenhower з групою кораблів супроводу у суботу, 25 липня, увійде в Середземне море через Суецький канал.

Авіаносець вирушить в район на південь від грецького острова Крит, де будуть проводитися спільні навчання з ВПС Греції. Авіаносець буде перебувати на межі грецької виключної економічної зони (ІЕЗ).

У навчаннях візьмуть участь чотири пари літаків F-16 з грецької сторони, а також чотири літаки F-18 з авіаносця Dwight D. Eisenhower.

Наголошується, що це перший "крок" США після виниклої з вівторка кризової ситуації з Туреччиною.

Йдеться головним чином про перехід турецького дослідного судна Oruc Reis для пошуку вуглеводнів у ВЕЗ грецького острова Кастеллорізо, що могло б призвести до збройного конфлікту Греції і Туреччини.

За інформацією порталу, грецький військовий флот повністю розгорнутий в Егейському морі і займає ключові позиції для спостереження за будь-яким пересуванням турецьких кораблів.

У свою чергу турецькі військові використовують дрони для відстеження позицій грецького флоту.

Недалеко від кіпрського порту Ларнака знаходиться французький фрегат, який також спостерігає за ситуацією.

Зазначимо, раніше США закликали Туреччину скасувати дослідження в районі острова Кастелорізо - найвіддаленышого острова Греції.

Нагадаємо, турецьке судно Fatih приступило до бурових робіт в Чорному морі на перспективній ділянці Tuna-1.

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