Серед врахованих поправок до "мовного закону" немає неконституційних, - комітет

Фото: Микола Княжицький (РБК-Україна, Віталій Носач)

Серед рекомендованих комітетом поправок немає тих, що будуть суперечити Конституції

Серед врахованих до ухвалення поправок до "мовного закону" - законопроекту "Про функціонування української мови як державної" немає неконституційних. Про це у коментарі РБК-Україна повідомив голова комітету ВР з питань культури та духовності, народний депутат Микола Княжицький.

За його словами, висновок юридичного управління Верховної ради, який якраз і покликаний дивитись на те, щоб закон відповідав конституційності.

"Немає жодного юриста, який би сказав, що в цьому законі є хоча б якісь неконституційні норми", - повідомив Княжицький.

За його словами, серед рекомендованих комітетом поправок немає тих, що будуть суперечити основному закону держави.

"Депутати мають право подавати будь-які поправки. Але з тих, що комітет рекомендував до прийняття неконституційних немає", - додав він.

Раніше заступник голови комітету з питань культури та духовності Ірина Подоляк повідомила, що після набуття чинності "мовного закону" в Україні будуть створені інституції, які регулюватимуть виконання цього закону.

Нагадаємо, в разі прийняття "мовного закону" через два роки державні службовці почнуть складати іспити.

Як писало РБК-Україна раніше, у "мовному законі" передбачені адміністративні штрафи до майже 7 тисяч гривень. Відзначимо, вони стосуватимуться підприємницької діяльності в публічній сфері.