"Одразу після війни": посол Мельник оцінив, коли Україна може вступити в НАТО

Україна може приєднатися до Північноатлантичного Альянсу. Це може відбутися не у розпал війни, але одразу по її закінченню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла України в Німеччині Андрія Мельника в інтерв'ю RND .

"Путін ламає зуби на сході України і не досягає належного прогресу. І ця війна також показує, що НАТО є і залишається єдиним якорем безпеки в Європі та всьому світі. Тому логічно, що цей процес розширення продовжується і що Україна також приєднається до Альянсу. І я думаю, що це може відбутися швидше, ніж думають деякі люди. Не зараз, у розпал війни, але, можливо, одразу після", - зазначив Мельник.

Нагадаємо, нещодавно посол України в Німеччині також заявляв, що вступ України до НАТО може знизити ризики ядерної війни.

Раніше повідомлялося, що Україна може вступити до НАТО без виконання Плану дій щодо членства (ПДЧ), оскільки це не є обов'язковою процедурою.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.