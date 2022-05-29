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Біля острова Зміїний окупанти намагаються витягнути з води уражений десантний катер

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Неділя 29 травня 2022 06:42
Біля острова Зміїний окупанти намагаються витягнути з води уражений десантний катер Фото: окупанти намагаються витягнути з води потоплений десантний катер типу "Раптор" (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Роман Мирончук

Російські військові намагаються витягнути з води біля острова Зміїний уражений десантний катер типу" Раптор", і переправити його в пункт базування Донузлав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Оперативного командування "Південь".

"Відчутно зменшену кількість корабельно-катерного складу Чорноморського флоту рашисти намагаються підлатати "потопельниками", - йдеться в повідомленні.

Крім того, корабельні угруповання в Чорному морі тримають актуальною загрозу ракетних ударів по території України.

Українські військові також розповіли про те, що реактивними системами залпового вогню "Ураган" окупанти знову обстріляли Миколаїв. Боєприпаси розірвалися у дворах житлових багатоповерхівок. В результаті обстрілу пошкоджено 8 будинків. 1 людина загинула на місці, 7 - отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Також противник намагається втриматися на побудованих рубежах оборони. Продовжує вести артилерійсько-мінометний вогонь по населених пунктах і по наших позиціях. Військові РФ застосовують розвідувально-ударні вертольоти Ка-52 для виявлення і нанесення ураження по наших підрозділах.

Нагадаємо, російські окупанти завдали ракетного удару по Кривому Рогу, внаслідок чого практично знищено один з місцевих заводів.

Ми також писали про те, що окупаційна влада Херсонської області відклали "референдум" до наступного року.

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