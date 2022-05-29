Біля острова Зміїний окупанти намагаються витягнути з води уражений десантний катер
Російські військові намагаються витягнути з води біля острова Зміїний уражений десантний катер типу" Раптор", і переправити його в пункт базування Донузлав.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Оперативного командування "Південь".
"Відчутно зменшену кількість корабельно-катерного складу Чорноморського флоту рашисти намагаються підлатати "потопельниками", - йдеться в повідомленні.
Крім того, корабельні угруповання в Чорному морі тримають актуальною загрозу ракетних ударів по території України.
Українські військові також розповіли про те, що реактивними системами залпового вогню "Ураган" окупанти знову обстріляли Миколаїв. Боєприпаси розірвалися у дворах житлових багатоповерхівок. В результаті обстрілу пошкоджено 8 будинків. 1 людина загинула на місці, 7 - отримали поранення різного ступеня тяжкості.
Також противник намагається втриматися на побудованих рубежах оборони. Продовжує вести артилерійсько-мінометний вогонь по населених пунктах і по наших позиціях. Військові РФ застосовують розвідувально-ударні вертольоти Ка-52 для виявлення і нанесення ураження по наших підрозділах.
Нагадаємо, російські окупанти завдали ракетного удару по Кривому Рогу, внаслідок чого практично знищено один з місцевих заводів.
Ми також писали про те, що окупаційна влада Херсонської області відклали "референдум" до наступного року.
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