В Іспанії скандал через вакцинацію позачергово. Начальник генштабу пішов у відставку

Фото: вакцинація (freepik)

В Іспанії розгорівся скандал через COVID-вакцинації. У зв'язку з чим начальник Генерального штабу збройних сил Іспанії генерал Мігель Анхель Вильярроя пішов у відставку.

Про це повідомляє The Guardian.

Причиною скандалу є інформація, що іспанські військові і політичні чиновники вакцинувалися від COVID раніше, ніж медичні працівники і люди з будинків похилих людей.

"Щоб зберегти імідж збройних сил, генерал Вильярройя подав міністру оборони заяву про відставку", - йдеться в заяві Збройних сил Іспанії.

За словами 63-річного генерала, він "ніколи не мав намір скористатися невиправданими привілеями".

Його відставку прийняла міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес.

За день до відставки Вилларроя Міністерство внутрішніх справ звільнило підполковника, який, за даними внутрішнього розслідування, вакцинувався позачергово.

Крім заявленого підполковника, у недотриманні порядку вакцинації підозрюються ще кілька військових чиновників. Не виключено, що серія відставок продовжиться.

Нагадаємо, в Іспанії планують ввести спеціальну картотеку з іменами людей, які відмовилися вакцинуватися від COVID-19. Доступ до реєстру отримають всі країни Європейського союзу.

Крім того, 27 грудня в Європейському союзі почалася масова вакцинація від коронавірусу.