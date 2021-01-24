ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

В Іспанії скандал через вакцинацію позачергово. Начальник генштабу пішов у відставку

Мадрид, Неділя 24 січня 2021 12:42
В Іспанії скандал через вакцинацію позачергово. Начальник генштабу пішов у відставку
Фото: вакцинація (freepik)
Автор: РБК-Україна

В Іспанії розгорівся скандал через COVID-вакцинації. У зв'язку з чим начальник Генерального штабу збройних сил Іспанії генерал Мігель Анхель Вильярроя пішов у відставку.

Про це повідомляє The Guardian.

Причиною скандалу є інформація, що іспанські військові і політичні чиновники вакцинувалися від COVID раніше, ніж медичні працівники і люди з будинків похилих людей.

"Щоб зберегти імідж збройних сил, генерал Вильярройя подав міністру оборони заяву про відставку", - йдеться в заяві Збройних сил Іспанії.

За словами 63-річного генерала, він "ніколи не мав намір скористатися невиправданими привілеями".

Його відставку прийняла міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес.

За день до відставки Вилларроя Міністерство внутрішніх справ звільнило підполковника, який, за даними внутрішнього розслідування, вакцинувався позачергово.

Крім заявленого підполковника, у недотриманні порядку вакцинації підозрюються ще кілька військових чиновників. Не виключено, що серія відставок продовжиться.

Нагадаємо, в Іспанії планують ввести спеціальну картотеку з іменами людей, які відмовилися вакцинуватися від COVID-19. Доступ до реєстру отримають всі країни Європейського союзу.

Крім того, 27 грудня в Європейському союзі почалася масова вакцинація від коронавірусу.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України В світі ІспаніявакцинацияКоронавірус

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся