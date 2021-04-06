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Не "Супутником": президент Сербії вакцинувався від коронавірусу

Автор: РБК-Україна

Президент Сербії Олександр Вучич у вівторок, 6 квітня, зробив перше щеплення від коронавірусу. Його вакцинували китайською COVID-вакциною компанії Sinofarm.

Про це повідомляє Balkan Insight.

"Я отримав вакцину і відчуваю себе чудово. Вакцина - це життя. Я прошу всіх людей в Сербії як можна швидше пройти вакцинацію", - написав Вучич в Twitter.

Глава сербської держави вакцинувався в лікарні в селі Рудна Глава, поруч з містом Майданпек на сході країни.

Раніше Вучич заявляв, що має намір вакцинуватися від COVID-19 в невеликому місті чи селі, щоб популяризувати щеплення серед жителів.

Відзначимо, що в Сербії на сьогодні використовують вакцини китайської компанії Sinopharm, російський "Супутник V", а також затверджені в ЄС Pfizer і AstraZeneca.

За останніми даними, в країні першу дозу вакцини від коронавірусу отримали понад 2 млн жителів.

Раніше повідомлялося, що Сербія має намір почати виробництво російської вакцини від коронавірусу "Супутник V". Виробництво препарату повинно початися в другій половині травня 2021 року.

Крім того, в середині лютого Сербія поділилася частиною доз російської вакцини з Чорногорією.

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Новини України СербиявакцинаціяКоронавірус
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