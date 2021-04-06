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Не "Спутником": президент Сербии вакцинировался от коронавируса

Автор: РБК-Украина

Президент Сербии Александр Вучич во вторник, 6 апреля, сделал первую прививку от коронавируса. Его вакцинировали китайской COVID-вакциной компании Sinofarm.

Об этом сообщает Balkan Insight.

"Я получил вакцину и чувствую себя прекрасно. Вакцина - это жизнь. Я прошу всех людей в Сербии как можно скорее пройти вакцинацию", - написал Вучич в Twitter.

Глава сербского государства вакцинировался в больнице в селе Рудная Глава, рядом с городом Майданпек на востоке страны.

Ранее Вучич заявлял, что намерен вакцинироваться от COVID-19 в небольшом городе или селе, чтобы популяризировать прививку среди жителей.

Отметим, что в Сербии на сегодняшний день используют вакцины китайской компании Sinopharm, российский "Спутник V", а также утвержденные в ЕС Pfizer и AstraZeneca.

По последним данным, в стране первую дозу вакцины от коронавируса получили более 2 млн жителей.

Ранее сообщалось, что Сербия намерена начать производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Производство препарата должно начаться во второй половине мая 2021 года.

Кроме того, в середине февраля Сербия поделилась частью доз российской вакцины с Черногорией.

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Новости Украины СербиявакцинацияКоронавирус
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