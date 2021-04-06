Не "Спутником": президент Сербии вакцинировался от коронавируса

"Я получил вакцину и чувствую себя прекрасно. Вакцина - это жизнь. Я прошу всех людей в Сербии как можно скорее пройти вакцинацию", - написал Вучич в Twitter.

Глава сербского государства вакцинировался в больнице в селе Рудная Глава, рядом с городом Майданпек на востоке страны.

Ранее Вучич заявлял, что намерен вакцинироваться от COVID-19 в небольшом городе или селе, чтобы популяризировать прививку среди жителей.

Отметим, что в Сербии на сегодняшний день используют вакцины китайской компании Sinopharm, российский "Спутник V", а также утвержденные в ЕС Pfizer и AstraZeneca.

По последним данным, в стране первую дозу вакцины от коронавируса получили более 2 млн жителей.