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Сербія в травні почне виробляти російську СOVID-вакцину

Новость на русском → Белград, Четвер 11 березня 2021 20:50
Сербія в травні почне виробляти російську СOVID-вакцину Фото: вакцина (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Андрій Козловський

Міністр з інновацій Сербії Ненад Попович заявив, що в країні до 20 травня почнеться виробництво російської вакцини від коронавірусу "Супутник V". Випускати її буде белградський Інститут вірусології "Торлак".

Про це повідомляє B92.

За словами Поповича, Сербія стане першою країною в Європі, яка вироблятиме російську вакцину і зможе експортувати її в ЄС.

"Що стосується кількості, то на першій фазі буде вироблено чотири мільйони доз вакцини", - сказав міністр.

Він також заявив, що угода про передачу технологій з російськими партнерами буде підписано до кінця березня. До 16 квітня в Сербію надійдуть невеликі обсяги субстанції вакцини, після чого буде випущена пробна партія, якість якої перевірять у Росії. Після цього почнеться виробництво значних обсягів препарату.

"Це історичний момент для Сербії. За допомогою наших російських братів ми відновлюємо сербський суверенітет у виробництві вакцин, в якому наша країна була одним з лідерів в Європі", - додав Попович.

Нагадаємо, раніше сербський фармацевтичний регулятор видав дозвіл на застосування російської вакцини від коронавірусу "Супутник V".

Також РБК-Україна писало, що швейцарська фармацевтична компанія Adienne буде здійснювати виробництво російської вакцини від коронавірусу "Супутник V" в Італії. Фонд національного добробуту Росії підписав з компанією відповідну угоду.

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