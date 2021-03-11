Сербія в травні почне виробляти російську СOVID-вакцину

Міністр з інновацій Сербії Ненад Попович заявив, що в країні до 20 травня почнеться виробництво російської вакцини від коронавірусу "Супутник V". Випускати її буде белградський Інститут вірусології "Торлак".

За словами Поповича, Сербія стане першою країною в Європі, яка вироблятиме російську вакцину і зможе експортувати її в ЄС.

"Що стосується кількості, то на першій фазі буде вироблено чотири мільйони доз вакцини", - сказав міністр.

Він також заявив, що угода про передачу технологій з російськими партнерами буде підписано до кінця березня. До 16 квітня в Сербію надійдуть невеликі обсяги субстанції вакцини, після чого буде випущена пробна партія, якість якої перевірять у Росії. Після цього почнеться виробництво значних обсягів препарату.

"Це історичний момент для Сербії. За допомогою наших російських братів ми відновлюємо сербський суверенітет у виробництві вакцин, в якому наша країна була одним з лідерів в Європі", - додав Попович.