У Карпатах зникли туристи з Одеси

Пошуки ускладнюються погодними умовами та відсутністю мобільного зв'язку

В Карпатах спасатели ведут поиски двух туристов из Одессы, которые пропали при спуске с Говерлы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Закарпатской области.

Сообщается, что вчера вечером в Службу спасения поступило сообщение о том, что при спуске с Говерлы в сторону долины Козмещик травмировалась туристка.

"Туристов двое, мужчина и женщина. По предварительной информации они являются жителями Одессы. Для проведения поисково-спасательных работ привлечены два горных поисково-спасательных отделения с. Лазещина и Рахова в составе 11 спасателей и 2 единиц спецтехники", - говорится в сообщении.

По данным ГСЧС, поисково-спасательные работы осложняются из-за угрозы схода лавин, крутых склонов, обледенения и отсутствия мобильной связи в месте проведения поисков. В 07:30 на помощь привлекли Ворохтянское горное поисково-спасательное отделение.

Напомним, накануне в горах Ивано-Франковской области сохранялась значительная лавинная опасность (3 уровень), в результате чего было объявлено штормовое предупреждение.

Отметим, синоптики предупреждают о сильном ветре в Украине 1 марта.