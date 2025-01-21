Упрощенное перебронирование работников через "Дію": в Минцифре объяснили детали

По ее словам, сбоев не будет, поскольку есть пошаговый алгоритм действий, который должен осуществить руководитель предприятия.

Если бронирование работника уже закончилось

Руководителю необходимо зайти в "Дію", выбрать услугу бронирования, ввести данные работника и отправить заявку в обработку. Если такое предприятие уже получило обновленную критичность по новым критериям, то такая заявка обработается без ожидания 72 часов.

Если у работника еще есть действующее бронирование.

В случае, если, например, у работника бронирование заканчивается 20 февраля, то руководитель предприятия может аннулировать действующее бронирование и сразу подать на новое.

"В таком случае, если критичность уже есть по новым критериям, работник также получает бронирование в течение 72 часов, если он будет соответствовать всем критериям. В таком случае руководитель предприятия издали сможет перебронировать работников, которые являются важными для предприятия", - сказала Коваль.