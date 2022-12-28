Попытался успокоить россиян? Лавров заявил о нежелании США воевать с РФ

Соединенные Штаты Америки во время контактов с Россией якобы заявляли о своем нежелании начинать "прямую войну".
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД РФ, об этом заявил глава российского дипломатического ведомства Сергей Лавров.
По его словам, Россия поинтересовалась у американцев, планируют ли они размещать своих специалистов на территории Украины в связи с передачей систем ПВО Patriot.
"Нам достаточно пространно объясняли, что этого не планируется, именно потому что американцы не хотят и не будут воевать напрямую против России", - добавил глава МИД страны-агрессора.
Напомним, ранее Лавров заявлял, что отсутствие переговоров с США в рамках стратегического диалога может привести "лавинообразным повышениям рисков".
Также мы писали, что США планируют признать Россию государством-агрессором. Посол Украины Оксана Маркарова объяснила цели такого шага.
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