Попытки Путина связать теракт под Москвой с Украиной нужно пресечь, - британский министр

Шаппс отметил, что "нет никакой связи Украины с терактом под Москвой, о которой бы знала Британия". При этом террористы ИГИЛ взяли на себя ответственность.

"Мы должны противостоять попыткам Путина связать это (речь об Украине и теракте - ред.)", - добавил министр.

Он также поддержал слова своего коллеги, "теневого" министра обороны Британии Джона Хили, который заявил, что теракт "не должен стать кремлевским прикрытием для незаконной войны Путина в Украине".