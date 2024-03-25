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Попытки Путина связать теракт под Москвой с Украиной нужно пресечь, - британский министр

Фото: Грант Шаппс, министр обороны Британии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Связи между терактом в торговом центре "Крокус Сити холл" под Москвой и Украиной нет. Фейкам российского диктатора Владимира Путина нужно противостоять.

Об этом заявил министр обороны Британии Грант Шаппс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Шаппс отметил, что "нет никакой связи Украины с терактом под Москвой, о которой бы знала Британия". При этом террористы ИГИЛ взяли на себя ответственность. 

"Мы должны противостоять попыткам Путина связать это (речь об Украине и теракте - ред.)", - добавил министр. 

Он также поддержал слова своего коллеги, "теневого" министра обороны Британии Джона Хили, который заявил, что теракт "не должен стать кремлевским прикрытием для незаконной войны Путина в Украине".

Теракт под Москвой

Напомним, в пятницу, 22 марта, неизвестные с оружием ворвались в торговый центр "Крокус Сити холл", который находится под Москвой. Они начали расстреливать гражданских.

Позже выяснилось, что инцидент произошел во время концерта российской группы "Пикник" в торговом центре. Там было большое скопление людей.

Во время расстрела россиян в ТЦ несколько раз гремели взрывы. Также начался пожар. В результате теракта известно о более 100 погибших и большом количестве пострадавших.

Российские власти уже заявили, что якобы задержали четырех подозреваемых в теракте и они являются иностранными гражданами.

В свою очередь российский диктатор Владимир Путин, реагируя на теракт, нафантазировал, что подозреваемые якобы направлялись в сторону Украины, "где им хотели помочь пересечь границу".

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