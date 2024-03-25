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Спроби Путіна пов'язати теракт під Москвою з Україною треба присікти, - британський міністр

Фото: Грант Шаппс, міністр оборони Британії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Зв'язків між терактом у торговому центрі "Крокус Сіті хол" під Москвою та Україною немає. Фейкам російського диктатора Володимира Путіна слід протистояти.

Про це заявив міністр оборони Британії Грант Шаппс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Шаппс зазначив, що "немає жодного зв'язку України з терактом під Москвою, про який знала б Британія". При цьому терористи ІДІЛ взяли на себе відповідальність.

"Ми повинні протистояти спробам Путіна пов'язати це (мова про Україну і теракт - ред.)", - додав міністр.

Він також підтримав слова свого колеги, "тіньового" міністра оборони Британії Джона Хілі, який заявив, що теракт "не має стати кремлівським прикриттям для незаконної війни Путіна в Україні".

Теракт під Москвою

Нагадаємо, у п'ятницю, 22 березня, невідомі зі зброєю увірвалися до торговельного центру "Крокус Сіті хол", що знаходиться під Москвою. Вони почали розстрілювати цивільних.

Пізніше з'ясувалося, що інцидент стався під час концерту російського гурту "Пікнік" у торговому центрі. Там було велике скупчення людей.

Під час розстрілу росіян у ТЦ кілька разів лунали вибухи. Також розпочалася пожежа. В результаті теракту відомо про понад 100 загиблих та велику кількість постраждалих.

Російська влада вже заявила, що нібито затримала чотирьох підозрюваних у теракті і вони є іноземними громадянами.

У свою чергу російський диктатор Володимир Путін, реагуючи на теракт, нафантазував, що підозрювані нібито прямували у бік України, "де їм хотіли допомогти перетнути кордон".

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