Попытки дестабилизации в Молдове связаны с провалами РФ на фронте, - экс-разведчик Британии

Попытки России дестабилизировать ситуацию в Молдове связаны с тем, что планы оккупантов в Украине нарушены.
Как сообщает РБК-Украина, об этом в комментарии Sky News заявил экс-офицер британской военной разведки Филипп Ингрэм.
По его словам, такие попытки дестабилизации со стороны Кремля являются "типичной российской тактикой". При этом экс-разведчик отметил, что россияне намеренно выбрали страну, которая граничит с Североатлантическим альянсом.
"Это стандартная российская тактика отвлечения внимания, указывающая на то, что на самом деле их действия в Украине идут не так, как хотят россияне", - подчеркнуг Ингрэм.
Напомним, ранее в Белом доме заявляли, что российские агенты пытаются спровоцировать восстание против лидеров Молдовы с целью дестабилизации ситуации в стране.
Также мы писали, что, по данным ГУР, такую дестабилизацию в Молдове Кремль хочет организовать для того, чтобы отвлечь внимание мира от войны в Украине.
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