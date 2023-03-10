Попытка завладеть 8 гектарами земли в Киеве. Нардеп и подельники получили подозрение

По данным источников РБК-Украина, речь идет о нардепе от запрещенной ОПЗЖ Дмитрии Исаенко и экс-заместителе руководителя ВРУ Эдуарда Багдасаряна

НАБУ и САП сообщили народному депутату Украины IX созыва и еще трем лицам о подозрении в попытке завладения земельным участком площадью

По данным НАБУ, среди подозреваемых:

народный депутат Украины IX созыва – Исаенко;

эксзаместитель руководителя Аппарата Верховной Рады Украины - Багдасарян;

бывший директор и работник ГП "Государственный строительный комбинат Управления делами Аппарата Верховной Рады Украины".

В НАБУ сообщили, что в начале 2020 года у Исаенко возник план завладеть участком, на котором располагался "Госстройкомбинат", чтобы в дальнейшем построить жилой комплекс.

С этой целью он вступил в сговор с работниками ГП и тогдашним заместителем руководителя Аппарата ВРУ, в сферу управления которого входило упомянутое госпредприятие.