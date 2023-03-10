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Попытка завладеть 8 гектарами земли в Киеве. Нардеп и подельники получили подозрение

Фото: нардеп от запрещенной ОПЗЖ Дмитрий Исаенко (facebook_com_chesno_movement)
Автор: Юлия Акимова, Карина Левицкая

Сегодня, 10 марта, на попытке завладеть землей в Киеве разоблачили нардепа и трех его сообщников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НАБУ.

По данным источников РБК-Украина, речь идет о нардепе от запрещенной ОПЗЖ Дмитрии Исаенко и экс-заместителе руководителя ВРУ Эдуарда Багдасаряна

НАБУ и САП сообщили народному депутату Украины IX созыва и еще трем лицам о подозрении в попытке завладения земельным участком площадью

По данным НАБУ, среди подозреваемых:

  • народный депутат Украины IX созыва – Исаенко;
  • эксзаместитель руководителя Аппарата Верховной Рады Украины - Багдасарян;
  • бывший директор и работник ГП "Государственный строительный комбинат Управления делами Аппарата Верховной Рады Украины".

В НАБУ сообщили, что в начале 2020 года у Исаенко возник план завладеть участком, на котором располагался "Госстройкомбинат", чтобы в дальнейшем построить жилой комплекс.

С этой целью он вступил в сговор с работниками ГП и тогдашним заместителем руководителя Аппарата ВРУ, в сферу управления которого входило упомянутое госпредприятие.

Напомним, недавно НАБУ и САП разоблачили предпринимателей в Полтавской области на миллионном ущербе при закупке зерна.

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