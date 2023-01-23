Попытка запретить бороды в армии вызвала насмешки над Герасимовым, - британская разведка

Генерал Валерий Герасимов, начальник Генерального штаба России и недавно назначенный командующим войсками в Украине начал свою деятельность с повышения повседневной дисциплины в войсках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter .

Как отмечается в сводке, с тех пор, как он принял командование, офицеры пытались запретить неформальную форму, поездки на гражданских автомобилях, использование мобильных телефонов и нестандартные стрижки.

По данным британской разведки, меры были встречены скептически. Одни из самых больших насмешек вызвали попытками улучшить стандарты бритья солдат. Официальные лица т.н. "ДНР" назвали расстановку приоритетов "фарсом". Владелец группы "Вагнера" Евгений Пригожин раскритиковал военное руководство, заявив, что "война - время активных и смелых, а не бритых".

"Российские силы продолжают сталкиваться с оперативным тупиком и тяжелыми потерями. То, что Герасимов уделяет первостепенное внимание в основном второстепенным нормативным актам, вероятно, подтвердит опасения многих его скептиков в России. Вместе с министром обороны Сергеем Шойгу его все чаще считают оторванным от реальности и сосредоточенным на презентации, а не на сути дела", - отмечают в Минобороны Британии.