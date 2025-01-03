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Попытка подкупа прокуроров ОГП: экс-чиновнику и его соучастнику вынесли приговор

Фото: суд вынес приговор по делу о попытке подкупа прокуроров ОГП (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Акимова, Наталья Юрченко

Высший антикоррупционный суд вынес приговор по делу о попытке подкупа прокуроров Офиса генпрокурора. Бывший чиновник и его соучастник отправятся в тюрьму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВАКС и САП.

По информации источников РБК-Украина, речь идет об Олеге Гальченко-Авилове и Игоре Осиповиче.

Коллегия судей ВАКС 3 января огласила обвинительный приговор бывшему начальнику отдела одного из подразделений Офиса генерального прокурора и его пособнику. Их уличили в подстрекательстве к коррупции и пособничестве в предоставлении взятки якобы руководству ОГПУ.

Фигуранты пытались закрыть уголовное дело и вернуть предпринимателю изъятое во время обысков имущество (компьютерную технику, автомобили Mercedes-Benz S400 CDI, Porshe Macan GTS, Bentley Continental GT, Land Rover Range Rover).

Экс-чиновника суд признал виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 6,5 лет с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 3 года. Суд также конфисковал 60 100 долларов.

ВАКС лишил бывшего чиновника ОГПУ чина старшего советника юстиции.

Другое лицо (посредника) суд также признал виновным. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с конфискацией половины имущества.

 

Что известно о деле

Напомним, в январе 2022 года НАБУ разоблачило на взятке заместителя начальника одного из отделов Офиса генерального прокурора и его посредника.

По данным следствия, чиновник ОГПУ предложил бизнесмену за вознаграждение решить его проблемы, связанные с уголовным преследованием. Работник Офиса генпрокурора обещал, что добьется возвращения имущества и закрытия дела.

За свои "услуги" он попросил сначала 100 тысяч долларов, которые якобы должен был передать руководству ОГП. Впоследствии цена выросла до 150 тысяч долларов.

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