Попытка переворота в Судане: в столкновениях погибли не менее 25 человек, много раненых

В результате попытки военного переворота в Судане, которая началась 15 апреля, стали не менее 25 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По данным центрального комитета врачей страны, также в результате вооруженных столкновений 183 человека пострадали. Случаи гибели людей относятся к разным городам и местам столкновения. В аэропорту Хартума также найдены погибшие. Неизвестно, являются ли они гражданскими.

Напомним, вчера, 15 апреля, в столице Судана и ряде других городов вспыхнули сражения между армией и силами быстрого реагирования.

Отметим, США уже отреагировали на боевые действия в Судане и призвали стороны прекратить насилие.

Также министр иностранных дел Британии Джеймс Клеверли заявил, что насилие, продолжающееся в Судане, должно прекратиться немедленно.

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