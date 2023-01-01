Попытка оккупантов вернуть позиции под Сватово и взрывы в Крыму: карты боев

Бои в Луганской области

Российские войска продолжали ограниченные контратаки с целью вернуть утраченные позиции вдоль линии Сватово-Кременная.

По данным Генерального штаба Украины, ВСУ отражали атаки российских войск в районе н.п. Стельмаховка, Невское и Белогоровка.

Нацполиция Украины сообщила, что российские войска нанесли удар по зданию РОВД в Лимане Донецкой области из ракеты С-300.

Бои в Донецкой области

31 декабря российские войска продолжили наступательные операции в районе Бахмута. Украинский Генштаб сообщил, что украинские войска отразили атаки русских в районе Бахмута; в 22 км к северо-востоку от Бахмута в районе Соледар, Белогоровка, Бахмутское, Подгородное, в также в 31 км к юго-западу от Бахмута возле Клищевки и Нью-Йорка.

Россияне утверждают, что "Вагнер" атаковал юго-восточную окраину Соледара. Украинские и российские силы остаются в огневом контакте возле Клищевки.

31 декабря российские войска продолжили наступательные действия в районе Авдеевка-Донецк. По сообщению Генштаба Украины, украинские силы отразили атаки российских войск в районе Авдеевки

Российский военкор заявил, что российские войска провели наземные штурмы вблизи н.п. Водяное и попытались продвинуться в сторону Веселого.

Генштаб Украины сообщил, что российские силы продолжали обычную стрельбу с закрытых позиций вдоль линии соприкосновения в Донецкой и Запорожской областях.

Ситуация на юге

Российские источники пытаются преувеличить победы и мощь на юге Украины. 31 декабря Минобороны России заявило, что российские войска захватили Дорожнянку Запорожской области. Российский военкор утверждал, что 30 декабря российские войска прорвали линию обороны Украины возле Дорожнянки. Однако неясно, захватили ли российские войска поселок. Украинский Генштаб сообщил, что 31 декабря российские войска обстреляли Дорожнянку Запорожской области.

Российские силы продолжали обстреливать украинские населенные пункты вдоль линии фронта на юге Украины.

Войска РФ продолжали оборонительные действия на южном направлении. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил 31 декабря, что российские войска начали строительство укреплений в районе Розовки Запорожской области перед въездом из Донецкой области.

Украинские силы продолжали наносить удары по скоплениям российских солдат и техники. Генштаб Украины сообщил, что 29 декабря в результате ударов украинских войск в районе населенных пунктов Пологи и Большая Белозерка Запорожской области были ранены 115 российских военнослужащих, уничтожены зенитно-ракетный комплекс, склад боеприпасов и пять единиц военной техники.

Украинский Генштаб также заявил, что украинские удары убили около 200 российских солдат в районе Федоровки Херсонской области 29 декабря

Местный Telegram-канал сообщил, что российские средства ПВО в оккупированном Россией Крыму были активированы 31 декабря. Канал также сообщил о взрывах в неустановленном месте в Крыму и предоставил видео со слышимым взрывами и двумя видимыми следами дыма в небе.

Российский военкор утверждал, что российские силы сбили неустановленное количество украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) вблизи оккупированного Джанкоя,

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) объявило, что Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) потеряла связь с последней действующей резервной линией электропередачи вечером 29 декабря.

Напомним, украинские бойцы нанесли мощные удары по позициям россиян в Херсонской и Запорожской областях, в результате чего враг понес серьезные потери.