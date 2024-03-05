Попытка Москвы посеять раздор: в Белом доме прокомментировали утечку разговора из Германии

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг .

Он напомнил, что Берлин уже расследует эту утечку, и заявил что обсуждение контента, который стал достоянием общественности, играет на руку России.

"Это наглая и прозрачная попытка русских попытаться посеять раздор, попытаться посеять раскол и попытаться создать впечатление, будто Запад не един и даже правительство не едино в своих действиях", - сказал он.

По его словам, Запад не должен идти в русле этой попытки. "Мы не собираемся принимать эту предпосылку. Это то, чего хотят русские", - сказал он.

Кирби заявил, что США работают вместе с Германий, чтобы поддержать Украину. "И немцы активизировались; они значительно активизировались. И мы с нетерпением ждем продолжения работы с канцлером Шольцем и его правительством, поскольку они продолжают находить способы поддержать Украину, а мы, здесь, дома, делаем все возможное, чтобы попытаться получить дополнительное финансирование, чтобы мы могли продолжать поддерживать Украину", - сказал он.

Он отметил, что обсуждение утечки "только облегчает Путину продажу этой нелепой истории о том, что это своего рода война между Западом и Россией, США и Россией, НАТО и Россией".

По его словами, "Путин хочет, чтобы люди думали, а не то, что произошло на самом деле, а именно: в феврале, два года назад, он решил напасть и вторгнуться в соседнюю страну, которая не представляла угрозы ни ему, ни кому-либо еще, если уж на то пошло. Так что никто не должен покупаться на эту риторику".

Утечка разговора

Ранее Москва опубликовала аудиозапись, на которой старшие офицеры ВВС Германии обсуждают теоретические возможности использования Украиной немецких крылатых ракет Taurus удара по Крымскому мосту.

Помимо того, что они поставили под сомнение позицию канцлера, офицеры также раскрыли подробности о действиях британских и французских войск на территории Украины.

Министерство обороны Германии подтвердило утечку разговора немецких офицеров о возможности применения ракет Taurus в Украине.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что это событие будет быстро расследовано. Немецкое Федеральное ведомство военной контрразведки начало проверку возможного перехвата российской стороной разговоров немецких офицеров.