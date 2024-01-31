Попытка помочь Трампу? Спикер Джонсон объяснил отказ от соглашения о границе

Сопротивление соглашению по усилению безопасности на американской границе с Мексикой не является попыткой помочь Дональду Трампу в его предвыборной кампании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Палаты представителей Соединенных Штатов Америки Майка Джонсона, которого цитирует The Hill .

Отвечая на вопрос, является ли сопротивление спикера сделке, над которой сегодня работает Сенат, попыткой помочь бывшему президенту Трампу в его президентской кампании, Джонсон ответил: "Нет, это абсурд. Мы несем ответственность за то, чтобы выполнять свой долг".

"Наш долг - поступать правильно перед американским народом, защищать людей. Первая и самая важная задача федерального правительства - защищать граждан. Мы не делаем этого при президенте Байдене (Джо Байден, глава Белого дома, - ред.)", - заявил Джонсон.

Как пишет издание, республиканцы в Палате представителей настаивают на том, что любая дополнительная помощь Украине должна быть одобрена только при условии решения миграционных проблем на границе США и Мексики.

Между тем Трамп призвал республиканцев "заключать только ту сделку, которая будет совершенной на границе" и отвергать любые предложения Сената, "если мы не получим все необходимое, чтобы остановить вторжение миллионов и миллионов людей".

Демократы, со своей стороны, обвинили Трампа и республиканцев в том, что они намеренно отвергают любое соглашение, чтобы иметь возможность баллотироваться по этому вопросу в 2024 году и не дать Байдену победить в предстоящих президентских выборах.

Чем недовольны республиканцы

Одно из основных положений соглашения, согласно слухам, касается полномочий исполнительной власти останавливать миграцию, если количество нелегальных пересечений границы превышает 5 000 в день. Республиканцы считают, что порог должен быть намного ниже.

"Почему вы терпели бы 5 000 человек в день, прежде чем вдруг попытаться применить закон? Это было бы капитуляцией. Целью должно быть ноль нелегальных пересечений в день, а не 5 000. И все полномочия президента должны быть использованы на нулевом уровне".

Финпомощь для Украины и соглашение США о границе с Мексикой

В октябре 2023 года президент США Джо Байден подал в Конгресс законопроект объемом 106 млрд долларов в помощь Израилю и Украине, а также союзникам в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Из этой суммы 61,3 млрд долларов предлагалось выделить на Украину, а 14,3 млрд долларов - на Израиль.

Однако в декабре Сенат заблокировал рассмотрение этого документа. Причиной стали требования республиканцев внести в законопроект более жесткий комплекс мер по защите южной границы США с Мексикой.

На днях Сенат и Конгресс согласовали текст соглашения по границе США с Мексикой. Впрочем, Джонсон назвал проект соглашения "мертворожденным". Таким образом, он намекнул, что республиканское большинство в нижней палате Конгресса не планирует голосовать за документ.