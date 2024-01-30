Попытка №2. В Раду внесли новый законопроект о мобилизации

Новый законопроект

В частности, речь идет о новом законопроекте, который был внесен Минобороны и доработан народными депутатами. Поскольку предварительный документ был отозван из Верховной Рады 11 января. Тогда же Минобороны Рустем Умеров заявил, что команда министерства уже подготовила новую редакцию законопроекта о мобилизации. По его словам, в ней были учтены все предложения, которые согласовали с депутатами на заседаниях парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Как ранее заявляла заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова, начало реализации норм законопроекта после его принятия ожидается "в течение недель или месяца". Также она рассказывала, что кардинальных изменений в новой редакции законопроекта не будет, однако изменятся "подходы к отдельным категориям граждан".

В Минобороны отмечали, что главная идея законопроекта неизменна. Она состоит в том, чтобы дать возможность отдохнуть тем, кто воюет на передовой с 2022 года и дольше.

Впрочем, источники РБК-Украина делились, что разработчики могут пойти на частичное смягчение норм, но общую концепцию при этом оставят - в частности, в отношении ограничений для уклонистов (против чего жестко выступают депутаты).

Что с предыдущей версией

Напомним, что 25 декабря Кабинет министров внес в Верховную Раду законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы" (№10378). Какие нововведения в мобилизации предусматривал первоочередной правительственный законопроект - читайте в материале РБК-Украина по ссылке.

После публикации текста документ сразу вызвал большой резонанс, а бурные дискуссии вокруг него шли три недели. Законопроект рассматривали несколько комитетов ВРУ. В обсуждении приняли участие главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник Генштаба Сергей Шаптала, министр обороны Рустем Умеров, руководство ВРУ, главы фракций и комитетов.

Уже 8 января на заседании Комитет ВР по антикоррупционной политике признал правительственный законопроект о мобилизации содержащим коррупционные риски, а Комитет по социальной политике рекомендовал доработать проект. В то же время в Раду подали еще четыре альтернативных законопроекта о мобилизации.

Самые проблемные вопросы или почему законопроект отзывали

Больше дискуссий в Раде вызвала норма о внесении так называемых уклонистов в реестр должников (введение против них санкций, касающихся ограничения права распоряжаться собственным имуществом, управлять автомобилем и т.п.), наряду с отменой отсрочки для людей с инвалидностью III группы (т.е. чтобы после принятие закона призыву не подлежали только те, кто имеет I и II группы инвалидности). Многие в парламенте настаивали на том, что в доработанном документе эти позиции необходимо убрать.

Кроме того, заместитель главы комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев отмечал необходимость убрать норму по отправке повесток по электронной почте. Поскольку, как объяснил он, такое письмо просто может попасть в спам и человек его не увидит. А потом за это и еще и могут привлечь к ответственности.

Также дискуссии шли из-за вопроса демобилизации и снижения возраста мобилизации до 25 лет. По словам Чернева, нынешнее положение о демобилизации после 36 месяцев службы во время военного положения вызывает вопросы у Минобороны и Генштаба. Поскольку они не могут сейчас предусмотреть свои возможности по замене опытных людей на линии фронта. Впрочем, нардеп добавил, что будут рассматриваться разные подходы.

В конце концов 11 января заседал Согласительный совет, после которого стало известно, что законопроект о мобилизации вернули на доработку Кабмина, а вместе с ним предложения, наработанные в комитетах Рады и рабочих группах.

Потом глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия подчеркнул, что такие нормы, как призыв инвалидов III группы, мобилизация транспорта у ФОПов будут отменены, а электронные повестки вообще нельзя обсуждать.

Более подробно о том, почему правительство отозвало свой законопроект читайте в материале РБК-Украина "Отбили подачу. Почему Рада завернула закон о мобилизации и кто поссорил "слуг народа" с Банковой".

Добавим, спикер ВРУ Руслан Стефанчук рассказывал, какие замечания к "мобилизационному" законопроекту Рада передала правительству. Среди них ограничение конституционных прав граждан, привлечение в армию людей с инвалидностью III группы, приемлемость "электронного решения вопросов" учета военнообязанных, а также ряд социальных гарантий для военных.