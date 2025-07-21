Способствовали агрессии РФ: гендиректор "Ростеха" и президент клуба ЦСКА получили подозрения

По данным следствия, в 2019 году фигуранты способствовали реализации преступного плана высшего политического руководства России направленного на установление контроля над территорией и населением Крыма в сфере энергетики.

Они должны были обеспечить генерацию электроэнергии для воинских частей и подразделений, задействованных в вооруженной агрессии против нашего государства, построив и введя в эксплуатацию Балаклавскую (Севастопольская ПГУ-ТЭС) и Таврическую ТЭС (Симферопольская ПГУ-ТЭС).

Также, подозреваемые приобщили предприятие "АО "КБАЛ им. Л.Н. Кошкина" в перечень организаций, выполняющих контракты для "Ростеха".

Российские специалисты наладили изготовление различных видов боевых патронов на предприятии, а также предоставили технологии и оборудование для их производства. Продукция с 2022 года по настоящее время поставляется в подразделения вооруженных формирований РФ, которые воюют против Украины.

Кроме того, в 2023 году Чемезов отчитывался премьер-министру РФ о работе государственной корпорации "Ростех" за 2022 год на официальном канале правительства страны-агрессора в видеохостинге YouTube. Во время "эфира", согласно заключению комиссионной судебной лингвистической экспертизы, он оправдывал вооруженную агрессию РФ против Украины.

Оба фигуранта подозреваются в пособничестве совершению умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, которые привели к гибели людей и другим тяжким последствиям, а также оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110, ч. 3 ст. 436-2 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание до пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества. Расследование продолжается.